В США составят список запрещенного программного обеспечения для блокировки исходного кода из РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Пентагон составит список запрещенного к покупке программного обеспечения, чтобы блокировать поставщиков, использующих исходный код, созданный в России или Китае. Об этом сказала в пятницу чиновник министерства обороны США, ответственная за закупки, передает УНН со ссылкой на Reuters.
По информации СМИ, заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению вооружением Эллен Лорд сообщила, что Пентагон в течение полугода работает над черным списком поставщиков программного обеспечения.
Цель создания списка, по ее словам, - помочь сотрудникам ведомства, отвечающим за закупку, и партнерам в отрасли избежать покупки сомнительных кодов для Пентагона и поставщиков.
“Мы пытаемся предотвратить закупку программного обеспечения, например, российского или китайского происхождения, и зачастую с первого взгляда сложно определить источник из-за холдинговых компаний”, - сказала Лорд.
По ее словам, уже "выявили ряд компаний, которые не придерживаются наших стандартов в сфере обороны”.
После выявления эти компании помещаются в список, который будет показан сотрудникам Пентагона, ответственным за закупки.
Напомним, российские хакеры заражают компьютеры украинских компаний вредоносным ПО, что обеспечивает несанкционированный доступ к ним для более масштабной атаки.