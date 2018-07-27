У США сформують список забороненого програмного забезпечення для блокування вихідного коду з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Пентагон складе список забороненого до покупки програмного забезпечення, щоб блокувати постачальників, що використовують вихідний код, створений в Росії або Китаї. Про це сказала в п'ятницю чиновник міністерства оборони США, відповідальна за закупівлі, передає УНН з посиланням на Reuters.
За інформацією ЗМІ, заступник міністра оборони США із закупівель та забезпечення озброєнням Еллен Лорд повідомила, що Пентагон протягом півроку працює над чорним списком постачальників програмного забезпечення.
Мета створення списку, за її словами, - допомогти співробітникам відомства, які відповідають за закупівлю, і партнерам в галузі уникнути покупки сумнівних кодів для Пентагону і постачальників.
"Ми намагаємося запобігти закупівлю програмного забезпечення, наприклад, російського чи китайського походження, і дуже часто з першого погляду складно визначити джерело через холдингові компанії", - сказала Лорд.
За її словами, вже "виявили низку компаній, які не дотримуються наших стандартів в сфері оборони".
Після виявлення ці компанії поміщаються в список, який буде показаний співробітникам Пентагону, відповідальним за закупівлі.
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