В США разыскивают пропавший с радаров небольшой самолет
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Береговая охрана американского штата Огайо начала поиски небольшого самолета Cessna Citation 525, пропавшего с радаров после взлета, передает УНН со ссылкой на Fox News.
Сообщается, что самолет поднялся из аэропорта Кливленда в четверг поздно вечером и исчез с радаров, находясь за около двух миль над озером Эриа.
Известно, что на борту пропавшего авиатранспорта находились трое взрослых и трое детей.
Причины исчезновения неизвестны.
Пока никаких обломков, которые бы говорили о крушении самолета, не обнаружено.