У США розшукують зниклий з радарів невеликий літак

Повідомляється, що літак піднявся з аеропорту Клівленду в четвер пізно ввечері і зник з радарів, перебуваючи за близько дві милі над озером Еріа.

Відомо, що на борту зниклого авіатранспорту перебували троє дорослих і троє дітей.

Причини зникнення невідомі.

Наразі жодних уламків, які би говорили про аварію літака, не виявлено.