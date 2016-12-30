У США розшукують зниклий з радарів невеликий літак
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Берегова охорона американського штату Огайо розпочала пошуки невеликого літака Cessna Citation 525, який зник з радарів після зльоту, передає УНН з посиланням на Fox News.
Повідомляється, що літак піднявся з аеропорту Клівленду в четвер пізно ввечері і зник з радарів, перебуваючи за близько дві милі над озером Еріа.
Відомо, що на борту зниклого авіатранспорту перебували троє дорослих і троє дітей.
Причини зникнення невідомі.
Наразі жодних уламків, які би говорили про аварію літака, не виявлено.