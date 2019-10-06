В США раскроют могилу гангстера Джона Диллинджера

Тело Диллинджера требуют достать из могилы его родственники, которые уверены, что на кладбище Краун-Хилл в Индианаполисе был похоронен другой человек.

По общепринятой версии, Диллинджера застрелили в Чикаго агенты ФБР, после чего его тело было погребено в столице штата.

Администрация кладбища обжаловала разрешение департамента здравоохранения Индианы в суде, поэтому раскопки могилы могут отложить или даже вообще запретить, но на данный момент эксгумация назначена на 31 декабря 2019 года.

Просьба об эксгумации была подана племянником и племянницей гангстера. Они считают, что в 1934 году в Чикаго театре Biograph, где, как считается, был убит Диллинджер, застрелили не того человека.

По словам родственников гангстера, у них есть свидетельства того, что у похороненного в могиле под именем Диллинджера мужчины другой цвет глаз и другие отпечатки пальцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умер самый известный гангстер Великобритании

В ФБР называют утверждение родственников теорией заговора. Еще в августе ФБР заявило в Twitter, что располагает огромным массивом доказательств того, что в Диллинджер действительно погиб в чикагском театре.

Гангстер, жил в США в 1930-е годы, в эпоху Великой депрессии, и возглавлял банду, которая грабила банки.

За свою преступную карьеру Диллинджер дважды бежал из тюрьмы и заработал в США ярлык “врага общества номер один”.

Власть в какой-то момент обещала награду в десять тысяч долларов каждому, кто поможет поймать гангстера.

В 2009 году в прокат вышел фильм Public Enemies (в украинском прокате “Джонни Д.”) режиссера Майкла Манна.

В нем описываются последние дни Диллинджера и возникновения Федерального бюро расследования (ФБР) в том виде, в котором оно существует сейчас.