У США розкриють могилу гангстера Джона Діллінджера
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Влада штату Індіана схвалили ексгумацію тіла знаменитого американського гангстера 30-х років минулого століття Джона Діллінджера, якого зіграв Джонні Депп в голлівудському фільмі “Джонні Д.” (Public Enemies). Про це повідомляє УНН із посиланням на BBC.
Тіло Діллінджера вимагають дістати з могили його родичі, які впевнені, що на кладовищі Краун-Хілл в Індіанаполісі була похована інша людина.
За загальноприйнятою версією, Діллінджера застрелили в Чикаго агенти ФБР, після чого його тіло було поховано в столиці штату.
Адміністрація кладовища оскаржила дозвіл департаменту охорони здоров’я Індіани в суді, тому розкопки могили можуть відкласти або навіть взагалі заборонити, але на даний момент ексгумація призначена на 31 грудня 2019 року.
Прохання про ексгумацію була подана племінником і племінницею гангстера. Вони вважають, що в 1934 році в Чикаго театрі Biograph, де, як вважається, був убитий Діллінджер, застрелили не ту людину.
За словами родичів гангстера, у них є свідчення того, що у похованого в могилі під ім’ям Діллінджера чоловіки інший колір очей та інші відбитки пальців.
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У ФБР називають твердження родичів теорією змови. Ще в серпні ФБР заявило в Twitter, що має в своєму розпорядженні величезним масивом доказів того, що в Діллінджер дійсно загинув в чиказькому театрі.
Гангстер, що жив в США в 1930-і роки, в епоху Великої депресії, очолював банду, що грабувала банки.
За свою злочинну кар’єру Діллінджер двічі тікав з в’язниці і заробив в США ярлик “ворога суспільства номер один”.
Влада в якийсь момент обіцяли нагороду в десять тисяч доларів кожному, хто допоможе зловити гангстера.
У 2009 році в прокат вийшов фільм Public Enemies (в українському прокаті “Джонні Д.”) режисера Майкла Манна.
У ньому описуються останні дні Діллінджера і виникнення Федерального бюро розслідування (ФБР) в тому вигляді, в якому воно існує зараз.