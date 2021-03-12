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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 47502 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 66005 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195320 просмотра

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В США семье погибшего Джорджа Флойда выплатят 27 млн долларов

В США семье погибшего Джорджа Флойда выплатят 27 млн долларов

Киев  •  УНН

 • 17866 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Город Миннеаполис в США согласился заплатить 27 млн долларов для урегулирования иска семьи Джорджа Флойда за его смерть после задержания полицейскими. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Бенджамин Крамп, адвокат семьи Флойд заявил, что соглашение является крупнейшим досудебным урегулированием незаконного иска о смерти в истории США.

“Размер означает, что смерть чернокожего от рук полиции “больше не будет списана как мелочная, незначительная или недостойное последствий”, — сказал Крамп на пресс-конференции, где к нему присоединились родственники Флойда, мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей и другие чиновники.

Контекст

25 мая 2020 в Миннеаполисе после жесткого задержания полицейским умер 46-летний афроамериканец Джордж Флойд. Гнев и возмущение протестующих вызвало опубликованное в сети видео задержания мужчины.

На нем видно, как он лежит на земле, к которой его коленями прижимают полицейские. Один из них давил коленом на шею Флойда, который громко и неоднократно говорил, что не может дышать. Впрочем, полицейский не прекратил прижимать человека к земле, пока Флойд не замолчал и не потерял сознания. Впоследствии Флойд скончался в больнице.

В прошлом году родственники Флойда подали иск на город и полицейских, заявив, что полиция применила чрезмерную силу против Флойда, нарушая его конституционные права.

Рассмотрение по существу дела бывшего полицейского Дерека Шовин, которому инкриминируется непредумышленное убийство темнокожего Джорджа Флойда в мае 2020 начался 8 марта.

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