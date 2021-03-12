В США семье погибшего Джорджа Флойда выплатят 27 млн долларов

Детали

Бенджамин Крамп, адвокат семьи Флойд заявил, что соглашение является крупнейшим досудебным урегулированием незаконного иска о смерти в истории США.

“Размер означает, что смерть чернокожего от рук полиции “больше не будет списана как мелочная, незначительная или недостойное последствий”, — сказал Крамп на пресс-конференции, где к нему присоединились родственники Флойда, мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей и другие чиновники.

Контекст

25 мая 2020 в Миннеаполисе после жесткого задержания полицейским умер 46-летний афроамериканец Джордж Флойд. Гнев и возмущение протестующих вызвало опубликованное в сети видео задержания мужчины.

На нем видно, как он лежит на земле, к которой его коленями прижимают полицейские. Один из них давил коленом на шею Флойда, который громко и неоднократно говорил, что не может дышать. Впрочем, полицейский не прекратил прижимать человека к земле, пока Флойд не замолчал и не потерял сознания. Впоследствии Флойд скончался в больнице.

В прошлом году родственники Флойда подали иск на город и полицейских, заявив, что полиция применила чрезмерную силу против Флойда, нарушая его конституционные права.

Рассмотрение по существу дела бывшего полицейского Дерека Шовин, которому инкриминируется непредумышленное убийство темнокожего Джорджа Флойда в мае 2020 начался 8 марта.