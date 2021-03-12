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У США родині загиблого Джорджа Флойда виплатять 27 млн доларів

У США родині загиблого Джорджа Флойда виплатять 27 млн доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Місто Міннеаполіс у США погодилося заплатити 27 мільйонів доларів для врегулювання позову родини Джорджа Флойда через його смерть після затримання поліцейськими. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Бенджамін Крамп, адвокат сім’ї Флойд, заявив, що угода є найбільшим досудовим врегулюванням незаконного позову про смерть в історії США.

“Розмір означає, що смерть чорношкірого від рук поліції “більше не буде списана як дріб’язкова, незначна або негідна наслідків”, — сказав Крамп на прес-конференції, де до нього приєдналися родичі Флойда, мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей та інші чиновники.

Контекст

25 травня 2020 року в Міннеаполісі після жорсткого затримання поліцейським помер 46-річний афроамериканець Джордж Флойд. Гнів і обурення протестувальників викликало опубліковане у мережі відео затримання чоловіка.

На ньому видно, як він лежить на землі, до якої його колінами притискають поліцейські. Один з них тиснув коліном на шию Флойда, який голосно та неодноразово говорив, що не може дихати. Утім, поліцейський не припинив притискати чоловіка до землі, поки Флойд не замовкнув та не знепритомнів. Згодом Флойд помер у лікарні.

Торік родичі Флойда подали позов на місто і поліцейських, заявивши, що поліція застосувала надмірну силу проти Флойда, порушуючи його конституційні права.

Розгляд по суті справи колишнього поліцейського Дерека Шовіна, якому інкримінується ненавмисне вбивство темношкірого Джорджа Флойда в травні 2020 року розпочався 8 березня.

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