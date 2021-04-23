В США приняли законопроект, осуждающий дискриминацию против азиатов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Сенат США принял широким двухпартийным большинством законопроект, осуждающий дискриминацию азиатских общин в США и создающий новую должность в Министерстве юстиции для ускорения рассмотрения возможных преступлений на почве ненависти, связанных с Covid-19. Об этом пишет CNN, передает УНН.
Детали
Законопроект набрал обороты после того, как расстрелы шести азиатских женщин в Атланте 16 марта привлекли еще больше внимания к росту антиазиатського насилия за последний год.
Сначала некоторые республиканцы скептически относились к закону, но сенатор от штата Мэн штата Сьюзен Коллинз и другие объединились с сенатором от Демократической партии Гавайских островов Мейзи Хирон, чтобы заключить соглашение, расширяет его поддержку.
Хирон заявила, что принятие законопроекта “направляет четкое и безошибочное сообщение о солидарности” общине азиатско-американских и тихоокеанских островов.
Законопроект был принят с результатом 94 “за” и 1 “против”. Негативно проголосовал представитель Республиканской партии.
Дополнительно
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