У США прийняли законопроект, що засуджує дискримінацію проти азійців

Деталі

Законопроект набрав обертів після того, як розстріли шести азіатських жінок в Атланті 16 березня привернули ще більше уваги до зростання антиазіатського насильства за останній рік .

Спочатку деякі республіканці скептично ставились до закону, але сенатор від штату Мен штату Сьюзен Коллінз та інші об’єдналися з сенаторкою від Демократичної партії Гавайських островів Мейзі Хіроно, щоб укласти угоду, що розширює його підтримку.

Хіроно заявила, що ухвалення законопроекту “направляє чітке і безпомилкове повідомлення про солідарність” громаді азіатсько-американських і тихоокеанських островів.

Законопроєкт було прийнято з результатом 94 “за” та 1 “проти”. Негативно проголосував представник Республіканської партії.

Додатково

Президент США Джо Байден підтримує дослідження, щодо того, чи повинні нащадки поневолених людей в Америці отримувати репарації.