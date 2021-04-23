У США прийняли законопроект, що засуджує дискримінацію проти азійців
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Сенат США прийняв широкою двопартійною більшістю законопроект, що засуджує дискримінацію азіатських громад у США та створює нову посаду в Міністерстві юстиції для прискорення розгляду можливих злочинів на ґрунті ненависті, пов'язаних з Covid-19. Про це пише CNN, передає УНН.
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Законопроект набрав обертів після того, як розстріли шести азіатських жінок в Атланті 16 березня привернули ще більше уваги до зростання антиазіатського насильства за останній рік .
Спочатку деякі республіканці скептично ставились до закону, але сенатор від штату Мен штату Сьюзен Коллінз та інші об’єдналися з сенаторкою від Демократичної партії Гавайських островів Мейзі Хіроно, щоб укласти угоду, що розширює його підтримку.
Хіроно заявила, що ухвалення законопроекту “направляє чітке і безпомилкове повідомлення про солідарність” громаді азіатсько-американських і тихоокеанських островів.
Законопроєкт було прийнято з результатом 94 “за” та 1 “проти”. Негативно проголосував представник Республіканської партії.
Додатково
Президент США Джо Байден підтримує дослідження, щодо того, чи повинні нащадки поневолених людей в Америці отримувати репарації.