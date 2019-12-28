В США умер известный бродвейский композитор
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Американский композитор Джерри Херман, который является автором музыки к ряду бродвейских мюзиклов, умер в возрасте 88 лет. Об этом в пятницу сообщило агентство Associated Press (АР) со ссылкой на крестницу музыканта, передает УНН.
Наиболее известными произведениями Хермана являются мюзиклы “Хеллоу, Долли!” (Hello, Dolly!), за которые он получил премию Tony в 1964 году, и “Клетка для чудаков” (La Cage aux Folles), отмеченная премией Tony в 1983.
Всего он создал 10 бродвейских шоу. Также композитор был удостоен двух премий Grammy.
Отмечается, что он умер в Майами, где и проживал.
Напомним, умер еще один музыкант из Зала славы рок-н-ролла.