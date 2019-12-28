У США помер відомий бродвейський композитор

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Американський композитор Джеррі Херман, який є автором музики до ряду бродвейських мюзиклів, помер у віці 88 років. Про це в п’ятницю повідомило агентство Associated Press (АР) з посиланням на хрещеницю музиканта, передає УНН.