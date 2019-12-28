У США помер відомий бродвейський композитор
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Американський композитор Джеррі Херман, який є автором музики до ряду бродвейських мюзиклів, помер у віці 88 років. Про це в п’ятницю повідомило агентство Associated Press (АР) з посиланням на хрещеницю музиканта, передає УНН.
Найбільш відомими творами Хермана є мюзикли “Хеллоу, Доллі!” (Hello, Dolly!), за які він отримав премію Tony в 1964 році, і “Клітка для диваків” (La Cage aux Folles), яку відмітила премія Tony у 1983.
Всього він створив 10 бродвейських шоу. Також композитор був удостоєний двох премій Grammy.
Відзначається, що він помер в Майамі, де проживав.
Нагадаємо, помер ще один музикант з Зали славу рок-н-ролу.