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В США подстрелили женщину за попытку снять нацистский флаг

В США подстрелили женщину за попытку снять нацистский флаг

Киев  •  УНН

 • 98339 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. В американском городке Хантер в Оклахоме женщина попыталась снять флаг с нацистской символикой, висевший во дворе соседа. За это он выстрелил ей в спину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

"Американскую женщину подстрелили, когда она пыталась снять нацистский флаг на чужом дворе в штате Оклахома", - пишут в издании.

Как сообщает местная полиция, женщина была у друзей на вечеринке, когда решила снять один из флагов, который висел в соседнем дворе.

Отмечается, что когда она это сделала и убегала, хозяин двора, 44-летний Александр Фистер, выстрелил ей в спину с полуавтоматической винтовки. 26-летняя женщина получила четыре ранения, не угрожающие ее жизни. Фистера арестовали - мужчина не сопротивлялся.

Также сообщается, что на флаге, который забрала женщина, была вышита свастика.

Свидетели утверждают, что Фистер стрелял без предупреждения, а потом поставил возле своего дома красный пикап как баррикаду.

По словам местного шерифа, пострадавшая пыталась демонстративно украсть флаг, однако позже она это отрицала и назвала это "противоречивой информацией" касательно собственных мотивов.

Во время обыска в Фистера дома обнаружили различное огнестрельное оружие - всего 14 предметов и амуницию. Впрочем, правоохранители не уточняют, является ли она легальной.

Теперь его обвиняют в нападении с применением смертельного оружия.

Один из соседей Фистера анонимно рассказал, что флаги, из-за которых все произошло, висят у него на дворе уже около года и ранее их уже похищали.

Также есть информация, что мужчина иногда одевался в черную униформу с красной свастикой на рукаве, что напоминало нацистскую форму СС. Впрочем, никаких конфликтов с ним раньше не возникало.

Сообщается, что окружная прокуратура все еще должна решить, выдвигать пострадавшей женщине обвинение в попытке кражи флага.

Ранее в УНН сообщалось, что судмедэксперты установили, что погибшему при задержании в Аталанте темнокожему мужчине Рейшарду Бруксу дважды стреляли в спину.

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