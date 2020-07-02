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У США підстрелили жінку за спробу зняти нацистський прапор

У США підстрелили жінку за спробу зняти нацистський прапор

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. В американському містечку Хантер в Оклахомі жінка спробувала зняти прапор з нацистською символікою, що висів у дворі сусіда. За це він вистрілив їй у спину. Про це повідомляє УНН із посиланням на ВВС.

"Американську жінку підстрелили, коли вона намагалась зняти нацистський прапор на чужому подвір'ї в штаті Оклахома", - пишуть у виданні.

Як повідомляє місцева поліція, жінка була у друзів на вечірці, коли вирішила зняти один з прапорів, який висів у сусідньому дворі.

Зазначається, що коли вона це зробила й втікала, хазяїн двору, 44-річний Александр Фістер, вистрілив їй у спину з напівавтоматичної гвинтівки. 26-річна жінка отримала чотири поранення, що не загрожують її життю. Фістера арештували – чоловік не чинив опору.

Також повідомляють, що на прапорі, який забрала жінка, була вишита свастика.

Свідки стверджують, що Фістер стріляв без попередження, а потім поставив біля свого будинку червоний пікап як барикаду.

За словами місцевого шерифа, постраждала намагалася демонстративно вкрасти прапор, проте пізніше вона це заперечила і назвала "суперечливою інформацією" щодо власних мотивів.

Під час обшуку у Фістера вдома виявили різну вогнепальну зброю - загалом 14 предметів та амуніцію. Утім, правоохоронці не уточнюють, чи є вона легальною.

Тепер його звинувачують у нападі з застосуванням смертельної зброї.

Один з сусідів Фістера анонімно розповів, що прапори, через які все сталося, висять у нього на подвір'ї вже близько року й раніше їх вже викрадали.

Також є інформація, що чоловік іноді одягався у чорну уніформу з червоною свастикою на рукаві, що нагадувало нацистську форму СС. Утім, жодних конфліктів з ним раніше не виникало.

Повідомляється, що окружна прокуратура все ще має вирішити, чи висуватимуть постраждалій жінці обвинувачення у спробі крадіжки прапора.

Раніше в УНН повідомлялося, що судмедексперти встановили, що загиблому під час затримання в Аталанті темношкірому чоловіку Рейшарду Бруксу двічі стріляли у спину.

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