В США пассажирские авиаперевозки в отпуск превысили доковидный уровень
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Согласно данным Управления транспортной безопасности США (TSA), количество авиапассажиров в США в праздничные дни превысило уровень 2019 года до COVID-19, пишет Reuters, передает УНН.
Детали
TSA сообщило, что почти 9,8 миллиона пассажиров прошли проверку или проверку безопасности за четыре дня выходных, примерно на 300 000 больше, чем за тот же праздничный период в 2019 году, сообщает агентство во вторник.
Федеральная авиационная администрация (FAA), авиакомпании и веб-сайты для отслеживания рейсов сообщили о значительном улучшении показателей путешествий в период Дня памяти по сравнению с 2022 годом.
FAA сообщило, что только 0,6% рейсов в праздничный период до понедельника было отменено в то время, как 2,3% в 2022 году и 1,4% в 2019 году.
TSA сообщила, что проверку прошли 2,74 миллиона пассажиров только в пятницу, что является наибольшим количеством за один день с ноября 2019 года. Трафик в пятницу превысил последний максимум, который был установлен в четверг, а за весь уик-энд трафик превысил уровень до COVID-19.
Федеральное авиационное управление США (FAA) сообщило, что в четверг был самый высокий ежедневный трафик в стране после COVID – 54 684 рейса.
Промышленная группа Airlines for America прогнозирует рекордные 256,8 миллиона пассажиров в квартале июнь-август, что на 1% больше, чем 254,6 миллиона пассажиров за тот же период 2019 года.