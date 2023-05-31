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У США пасажирські авіаперевезення у відпустку перевищили доковідний рівень

У США пасажирські авіаперевезення у відпустку перевищили доковідний рівень

Київ • УНН

 • 406978 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Згідно з даними Управління транспортної безпеки США (TSA), кількість авіапасажирів у США у святкові дні перевищила рівень 2019 року до COVID-19, пише Reuters, передає УНН.

Деталі 

TSA повідомило, що майже 9,8 мільйона пасажирів пройшли перевірку або перевірку безпеки за чотири дні вихідних, приблизно на 300 000 більше, ніж за той самий святковий період у 2019 році, повідомляє агентство у вівторок.

Федеральна авіаційна адміністрація (FAA), авіакомпанії та вебсайти відстеження рейсів повідомили про значне покращення показників подорожей протягом періоду Дня пам’яті в порівнянні з 2022 роком.

FAA повідомило, що лише 0,6% рейсів у святковий період до понеділка було скасовано у той час, як 2,3% у 2022 році та 1,4% у 2019 році.

TSA повідомила, що перевірку пройшли 2,74 мільйона пасажирів лише в п’ятницю, що є найбільшою кількістю за один день з листопада 2019 року. Трафік у п’ятницю перевищив останній максимум, який був встановлений у четвер, а за весь уїк-енд трафік перевищив рівень до COVID-19.

Федеральне авіаційне управління США (FAA) повідомило, що в четвер був найвищий щоденний трафік у країні після COVID – 54 684 рейси.

Промислова група Airlines for America прогнозує рекордні 256,8 мільйона пасажирів у кварталі червень-серпень, що на 1% більше, ніж 254,6 мільйона пасажирів за той самий період 2019 року.

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