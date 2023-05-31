У США пасажирські авіаперевезення у відпустку перевищили доковідний рівень
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Згідно з даними Управління транспортної безпеки США (TSA), кількість авіапасажирів у США у святкові дні перевищила рівень 2019 року до COVID-19, пише Reuters, передає УНН.
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TSA повідомило, що майже 9,8 мільйона пасажирів пройшли перевірку або перевірку безпеки за чотири дні вихідних, приблизно на 300 000 більше, ніж за той самий святковий період у 2019 році, повідомляє агентство у вівторок.
Федеральна авіаційна адміністрація (FAA), авіакомпанії та вебсайти відстеження рейсів повідомили про значне покращення показників подорожей протягом періоду Дня пам’яті в порівнянні з 2022 роком.
FAA повідомило, що лише 0,6% рейсів у святковий період до понеділка було скасовано у той час, як 2,3% у 2022 році та 1,4% у 2019 році.
TSA повідомила, що перевірку пройшли 2,74 мільйона пасажирів лише в п’ятницю, що є найбільшою кількістю за один день з листопада 2019 року. Трафік у п’ятницю перевищив останній максимум, який був встановлений у четвер, а за весь уїк-енд трафік перевищив рівень до COVID-19.
Федеральне авіаційне управління США (FAA) повідомило, що в четвер був найвищий щоденний трафік у країні після COVID – 54 684 рейси.
Промислова група Airlines for America прогнозує рекордні 256,8 мільйона пасажирів у кварталі червень-серпень, що на 1% більше, ніж 254,6 мільйона пасажирів за той самий період 2019 року.