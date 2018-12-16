В США один штат запретил использование диких животных в цирке

Документ получил название "Закон Ноуси" - в честь 36-летнего африканского слона, который страдает артритом из-за жестокого обращения в передвижном цирке.

Губернатор Нью-Джерси отметил, что гордится тем, что штат не позволяет эксплуатировать и жестоко обращаться с животными.

"Место животных в естественной среде или заповедниках, но не на спектаклях, где их безопасность и безопасность людей вокруг под угрозой", - сказал Фил Мерфи.

Нью-джерси стал первым штатом в США, где будет действовать такой запрет.