У США один штат заборонив використання диких тварин у цирку
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. В американському штаті Нью-Джерсі заборонили використовувати диких та екзотичних тварин у циркових виставах. Відповідний закон підписав губернатор Філ Мерфі, повідомляє УНН з посиланням на СNN
Документ отримав назву “Закон Ноусі” — на честь 36-річного африканського слона, який страждає артритом через жорстоке поводження в пересувному цирку.
Губернатор Нью-Джерсі наголосив, що пишається тим, що штат не дозволяє експлуатувати та жорстоко поводитися з тваринами.
“Місце тварин у природному середовищі або заповідниках, але не на виставах, де їхня безпека та безпека людей навколо під загрозою”, — сказав Філ Мерфі.
Нью-джерсі став першим штатом у США де діятиме така заборона.