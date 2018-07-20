В США ожидают правосудия по делу Шеремета
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Посол США в Украине Мари Йованович заявила, что с нетерпением ожидает правосудия в деле убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщило посольство США в Украине в Twitter, передает УНН.
"Сегодня утром украинцы отметили вторую годовщину убийства журналиста Павла Шеремета. Я с нетерпением жду того дня, когда будет осуществлено правосудие для семьи Павла, его друзей и украинского народа", - сказано в сообщении.
Как сообщал УНН, на сегодня по делу убийства журналиста Павла Шеремета, которое произошло два года назад, проведено более 20 экспертиз и опрошено десятки людей, о подозрении пока никому не сообщалось.
20 июля 2016 около 7:45 в Киеве неизвестные взорвали автомобиль, в котором ехал на работу журналист Павел.