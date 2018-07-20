В США ожидают правосудия по делу Шеремета

"Сегодня утром украинцы отметили вторую годовщину убийства журналиста Павла Шеремета. Я с нетерпением жду того дня, когда будет осуществлено правосудие для семьи Павла, его друзей и украинского народа", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНН, на сегодня по делу убийства журналиста Павла Шеремета, которое произошло два года назад, проведено более 20 экспертиз и опрошено десятки людей, о подозрении пока никому не сообщалось.



20 июля 2016 около 7:45 в Киеве неизвестные взорвали автомобиль, в котором ехал на работу журналист Павел.