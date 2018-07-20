У США очікують правосуддя у справі Шеремета

"Сьогодні вранці українці відзначили другу річницю вбивства журналіста Павла Шеремета. Я з нетерпінням чекаю того дня, коли буде здійснене правосуддя для сім'ї Павла, його друзів та українського народу", - сказано у повідомлені.

Як повідомляв УНН, станом на сьогодні у справі вбивства журналіста Павла Шеремета, яке сталося два роки тому, проведено понад 20 експертиз і опитано десятки людей, про підозру поки нікому не повідомлялось.



20 липня 2016 року близько 7:45 у Києві невідомі підірвали автомобіль, в якому їхав на роботу журналіст Павло.