У США очікують правосуддя у справі Шеремета
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Посол Сполучених Штатів в Україні Марі Йованович заявила, що з нетерпіння очікує на правосуддя у справі вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це повідомило посольство США в Україні у Twitter, передає УНН.
"Сьогодні вранці українці відзначили другу річницю вбивства журналіста Павла Шеремета. Я з нетерпінням чекаю того дня, коли буде здійснене правосуддя для сім'ї Павла, його друзів та українського народу", - сказано у повідомлені.
Як повідомляв УНН, станом на сьогодні у справі вбивства журналіста Павла Шеремета, яке сталося два роки тому, проведено понад 20 експертиз і опитано десятки людей, про підозру поки нікому не повідомлялось.
20 липня 2016 року близько 7:45 у Києві невідомі підірвали автомобіль, в якому їхав на роботу журналіст Павло.