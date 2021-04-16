В США не исключают возможности усиления военного контингента в Украине

КИЕВ. 16 апреля. УНН. В США рассмотрят вопрос об увеличении присутствия военных в Украину, если будут видеть в этом потребность. Об этом сказала временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин на брифинге в пятницу, передает корреспондент УНН.



