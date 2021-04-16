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В США не исключают возможности усиления военного контингента в Украине

В США не исключают возможности усиления военного контингента в Украине

Киев  •  УНН

 • 15713 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. В США рассмотрят вопрос об увеличении присутствия военных в Украину, если будут видеть в этом потребность. Об этом сказала временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин на брифинге в пятницу, передает корреспондент УНН.

Так, у временной поверенной поинтересовались, существует ли вероятность или намерения правительства США увеличить присутствие подразделений ВС США в Украине.

Цитата:

"Мы постоянно оцениваем ситуацию в Украине, в частности в объединенной многонациональной группе, и делаем оценку потребностей с украинской стороны. Мы на постоянной основе имеем присутствие 160 военнослужащих американского контингента, которые находятся здесь на постоянной основе. Если по нашим оценкам, потребности изменятся, и его надо будет увеличивать, мы этот вопрос будем рассматривать", - сказала дипломат.

Что было раньше

Как сообщал УНН, на этой неделе руководитель аппарата Президента Андрей Ермак попросил разместить американские зенитно-ракетные комплексы Patriot на территории Украины.

Контекст

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации. 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержалось 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма. Главы МИД стран ЕС 19 апреля обсудят ситуацию в Украине и российскую агрессию.

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