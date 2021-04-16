У США не виключають можливість посилення військового контингенту в Україні

Так, у тимчасової повіреної поцікавились, чи існує ймовірність чи наміри уряду США збільшити присутність підрозділів ЗС США в Україні.

Цитата:

"Ми постійно оцінюємо ситуацію в Україні, зокрема в об’єднаній багатонаціональній групі, і робимо оцінку потреб з українського боку. Ми на постійній основі маємо присутність 160 військовослужбовців американського контингенту, які перебувають тут на постійній основі. Якщо за нашими оцінками, потреби зміняться, і його треба буде збільшувати, ми це питання розглядатимемо", - сказала дипломат.

Що було раніше

Як повідомляв УНН, цього тижня керівник апарату Президента Андрій Єрмак висловив прохання розмістити американські зенітно-ракетні комплекси Patriot на території України.

Контекст

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації. 30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу воєнній безпеці держави.

За словами Хомчака, станом на 30 березня вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим утримувалося 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму. Голови МЗС країн ЄС 19 квітня обговорять ситуацію в Україні та російську агресію.