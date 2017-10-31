В США двое мужчин устроили поножовщину

Как сообщили в местной полиции, двое мужчин начали схватку возле приюта для бездомных. Мужчина ударил соперника ножом, после чего скрылся с места происшествия.

Вблизи района Рио-Гранде, территория находилась под наблюдением полиции города, поэтому, по словам представителей властей, они задержали человека, который, по их мнению, ударила жертву, за квартал от места схватки.

Полиция отметила, что раненого мужчину доставили в больницу в критическом состоянии. Второго задержали. Полиция расследует причины инцидента.

Как писал УНН, вечером, 25 октября, в с. Большие Лучки Мукачевского района мужчина пытался зарезать двух своих знакомых, потому что те не согласились отвезти нападающего домой.