В США двое мужчин устроили поножовщину

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 35977 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100972 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 153507 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115240 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115819 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112150 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104023 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106991 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103498 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152855 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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КИЕВ. 31 октября. УНН. Один человек находится в критическом состоянии в больнице, а другой был задержан правоохранителями после схватки, которая произошла вблизи убежища в городе Солт Лейк Сити, штате Юта, передает УНН со ссылкой на KUTV.

Как сообщили в местной полиции, двое мужчин начали схватку возле приюта для бездомных. Мужчина ударил соперника ножом, после чего скрылся с места происшествия.

Вблизи района Рио-Гранде, территория находилась под наблюдением полиции города, поэтому, по словам представителей властей, они задержали человека, который, по их мнению, ударила жертву, за квартал от места схватки.

Полиция отметила, что раненого мужчину доставили в больницу в критическом состоянии. Второго задержали. Полиция расследует причины инцидента.

Как писал УНН, вечером, 25 октября, в с. Большие Лучки Мукачевского района мужчина пытался зарезать двух своих знакомых, потому что те не согласились отвезти нападающего домой.

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