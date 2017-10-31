У США двоє чоловіків влаштували різанину

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Один чоловік перебуває в критичному стані в лікарні, а іншого було затримано правоохоронцями після сутички, яка сталась поблизу притулку в місті Солт Лейк Сіті, штаті Юта, передає УНН з посиланням на KUTV.

Як повідомили в місцевій поліції, двоє чоловіків почали сутичку поблизу притулку для бездомних. Чоловік вдарив суперника ножем, після чого втік з місця події.

Поблизу району Ріо-Гранде, територія знаходилась під наглядом поліції міста, тому, за словами представників влади, вони затримали людину, яка, на їхню думку, вдарила жертву, за квартал від місця сутички.

Поліція зазначила, що пораненого чоловіка доставили до лікарні в критичному стані. Іншого затримали. Поліція розслідує причини інциденту.

Як писав УНН, ввечері, 25 жовтня, у с. Великі Лучки Мукачівського району чоловік намагався зарізати двох своїх знайомих, бо ті не погодилися відвезти нападника додому.

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