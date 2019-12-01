В США из-за непогоды задержали более 1300 авиарейсов

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 40287 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108032 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 99672 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 107292 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118226 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147569 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148140 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140373 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 186094 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116719 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 13:36 • 167051 просмотра
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УНН Lite
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 110967 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 123364 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 125969 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 130592 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 126878 просмотра
Актуальное
В США из-за непогоды задержали более 1300 авиарейсов

В США из-за непогоды задержали более 1300 авиарейсов

Киев  •  УНН

 • 11959 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В США из-за непогоды задержали более 1300 рейсов, 700 - отменили. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СNN.

Авиасообщением в США воспользоваться 3100000 пассажиров. Всего на выходные, связанные с празднованием Дня благодарения, ожидается 31 6 млн пассажиров.

Delta Airlines объявила об отказе от полетов за погодных условий в субботу в 16 городов на северо-западе страны и в воскресенье и понедельник в 22 города на северо-востоке, включая аэропорты в Бостоне и близ Нью-Йорка.

Авиакомпания American Airlines объявила отказ пассажирам, которые приобрели билеты на воскресенье и понедельник в аэропорты Джона Кеннеди и Ла-Гвардия в Нью-Йорке, а также в ряде городов на восточном побережье США и Канады.

Напомним, днем 2 декабря в западных, Винницкой, Житомирской областях, в течение суток 3 декабря в Украине, кроме южных областей, снег и мокрый снег, образование снежного покрова высотой 3-8 см.

В Карпатах образование снежного покрова высотой 10-20 см.

На дорогах страны, кроме юга, гололедица.

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