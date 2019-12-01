У США через негоду затримали більше 1300 авіарейсів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. У США через негоду затримали понад 1300 рейсів, 700 – скасували. Про це повідомляє УНН з посиланням на СNN.
Авіасполученням у США мають скористатися 3,1 млн пасажирів. Загалом на вихідні, пов’язані зі святкуванням Дня подяки, очікується 31, 6 млн пасажирів.
Delta Airlines оголосила про відмову від польотів через погодні умови в суботу до 16 міст на північному заході країни та в неділю й понеділок у 22 міста на північному сході, включаючи аеропорти в Бостоні та поблизу Нью-Йорка.
Авіакомпанія American Airlines оголосила відмову пасажирам, які придбали квитки на неділю й понеділок до аеропортів Джона Кеннеді та Ла-Гвардія в Нью-Йорку, а також у низці міст на східному узбережжі США та Канади.
Нагадаємо, вдень 2 грудня в західних, Вінницькій, Житомирській областях, протягом доби 3 грудня в Україні, крім південних областей, сніг та мокрий сніг, утворення снігового покриву висотою 3-8 см.
В Карпатах значний сніг утворення снігового покриву висотою 10-20 см.
На дорогах країни, крім півдня, ожеледиця.