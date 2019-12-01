Синоптики попереджають про погіршення погоди через снігопади
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Вранці 1 грудня у західних та північних областях подекуди невеликий мокрий сніг. Вночі температура може сягнути 5 градусів морозу, а вдень – 3 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Вдень 2 грудня в західних, Вінницькій, Житомирській областях, протягом доби 3 грудня в Україні, крім південних областей, сніг та мокрий сніг, утворення снігового покриву висотою 3-8 см.
В Карпатах значний сніг утворення снігового покриву висотою 10-20 см.
На дорогах країни, крім півдня, ожеледиця.
Погіршення погодних умов може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.
Нагадаємо, у Києві підготувались до зими: снігоприбиральна техніка готова до роботи.