В деле покушения на Януковича суд предоставил доступ к телефонным разговорам охранников
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины и предоставил доступ к телефонным разговорам двух сотрудников Управления государственной охраны, которые осуществляли охрану экс-президента Украины Виктора Януковича в период с 21 по 24 февраля 2014 года, в рамках уголовного производства по факту покушения на В. Януковича, передает УНН со ссылкой на решение суда.
Согласно постановлениям, сотрудники УГО, которые осуществляли госохрану Януковича с 21 по 24 февраля 2014 года, пользовались мобильной связью ЧАО "Киевстар" и ЧАО "ВФ Украина".
Поэтому для выяснения всех обстоятельств досудебного расследования, а именно установление пребывания бывшего президента, лиц, которые его сопровождали, а также контактов сотрудников УГО в период с 1 декабря 2013 по 31 марта 2014 года, прокурор просил предоставить доступ к телефонным разговорам этих охранников.
Суд удовлетворил ходатайство и предоставил доступ к телефонным звонкам двух сотрудников УГО, которые охраняли Януковича, с 1 декабря 2013 по 31 марта 2014 года.
Напомним, Департамент спецрасследований ГПУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве от 29 мая 2015 года по факту совершения в период с 21 февраля по 22 апреля 2014 года "неустановленными лицами по применению огнестрельного оружия умышленных действий, направленных на совершение умышленного убийства" экс-президента Виктора Януковича по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.15, п.12 ч.2 ст.115 УК Украины.
В октябре 2017 суд в очередной раз отказался признать Януковича пострадавшим в этом деле.