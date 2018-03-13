У справі замаху на Януковича суд надав доступ до телефонних розмов охоронців екс-президента
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання Генеральної прокуратури України та надав доступ до телефонних розмов двох співробітників Управління державної охорони, які здійснювали охорону екс-президента України Віктора Януковича у період з 21 по 24 лютого 2014 року, у межах кримінального провадження за фактом замаху на В.Януковича, передає УНН з посиланням на рішення суду.
Згідно з ухвалами, співробітники УДО, які здійснювали держохорону Януковича з 21 по 24 лютого 2014 року, користувалися мобільним зв’язком ПрАТ “Київстар” та ПрАТ “ВФ Україна”.
Тому для з’ясування всіх обставин досудового розслідування, а саме встановлення перебування колишнього президента, осіб, які його супроводжували, а також контактів співробітників УДО у період з 1 грудня 2013 року по 31 березня 2014 року, прокурор просив надати доступ до телефонних розмов цих охоронців.
Суд задовольнив клопотання і надав доступ до телефонних дзвінків двох співробітників УДО, які охороняли Януковича, з 1 грудня 2013 року по 31 березня 2014 року.
Нагадаємо, Департамент спецрозслідувань ГПУ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні від 29 травня 2015 року за фактом вчинення у період з 21 лютого по 22 квітня 2014 року “невстановленими особами із застосування вогнепальної зброї умисних дій, спрямованих на скоєння умисного вбивства” екс-президента Віктора Януковича за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.15, п.12 ч.2 ст.115 КК України.
У жовтні 2017 року суд вчергове відмовився визнати Януковича потерпілим у цій справі.