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У справі замаху на Януковича суд надав доступ до телефонних розмов охоронців екс-президента

У справі замаху на Януковича суд надав доступ до телефонних розмов охоронців екс-президента

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання Генеральної прокуратури України та надав доступ до телефонних розмов двох співробітників Управління державної охорони, які здійснювали охорону екс-президента України Віктора Януковича у період з 21 по 24 лютого 2014 року, у межах кримінального провадження за фактом замаху на В.Януковича, передає УНН з посиланням на рішення суду.

Згідно з ухвалами, співробітники УДО, які здійснювали держохорону Януковича з 21 по 24 лютого 2014 року, користувалися мобільним зв’язком ПрАТ “Київстар” та ПрАТ “ВФ Україна”.

Тому для з’ясування всіх обставин досудового розслідування, а саме встановлення перебування колишнього президента, осіб, які його супроводжували, а також контактів співробітників УДО у період з 1 грудня 2013 року по 31 березня 2014 року, прокурор просив надати доступ до телефонних розмов цих охоронців.

Суд задовольнив клопотання і надав доступ до телефонних дзвінків двох співробітників УДО, які охороняли Януковича, з 1 грудня 2013 року по 31 березня 2014 року.

Нагадаємо, Департамент спецрозслідувань ГПУ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні від 29 травня 2015 року за фактом вчинення у період з 21 лютого по 22 квітня 2014 року “невстановленими особами із застосування вогнепальної зброї умисних дій, спрямованих на скоєння умисного вбивства” екс-президента Віктора Януковича за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.15, п.12 ч.2 ст.115 КК України.

У жовтні 2017 року суд вчергове відмовився визнати Януковича потерпілим у цій справі.

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