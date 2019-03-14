По делу топ-менеджеров "Нафтогаза" и ОПЗ продолжается исследование доказательств

"Сегодня Шевченковский районный суд Киева в закрытом судебном заседании продолжили исследования доказательств стороны обвинения - нормативных документов "Одесского припортового завода" и "Нафтогаз Украины". Относительно обвинения первого заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Переломы и первого заместителя председателя правления ПАО "Одесский припортовый завод" Николая Щурикова", - говорится в сообщении.

Следующее очередное судебное заседание назначено на 8:30 час 27 марта 2019 года.

Напомним, что Сергею Переломе и Николаю Щурикову предъявлено обвинение в совершении растраты имущества ОАО "Одесский припортовый завод" в особо крупных размерах, а именно денежных средств в сумме более 200 млн гривен, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украина.