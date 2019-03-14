У справі топ-менеджерів "Нафтогазу" та ОПЗ триває дослідження доказів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Сьогодні в Шевченківському районному суді Києва продовжили дослідження доказів сторони обвинувачення — нормативних документів “Одеського припортового заводу” та “Нафтогаз України”, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу САП.
“Сьогодні, Шевченківський районний суд Києва у закритому судовому засіданні продовжили дослідження доказів сторони обвинувачення — нормативних документів „Одеського припортового заводу“ та „Нафтогаз України“. Стосовно обвинувачення першого заступника голови правління НАК „Нафтогаз України“ Сергія Переломи та першого заступника голови правління ПАТ „Одеський припортовий завод“ Миколи Щурікова”, — йдеться в повідомленні.
Наступне чергове судове засідання призначено на 8:30 годину 27 березня 2019 року.
Нагадаємо, що Сергію Переломі та Миколі Щурікову висунуто обвинувачення у вчиненні розтрати майна ПАТ “Одеський припортовий завод” в особливо великих розмірах, а саме грошових коштів у сумі більше 200 млн гривень, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.