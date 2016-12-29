В деле об убийстве российского посла в Турции фигурирует гражданка РФ - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Следователи в Москве допросили подругу убийцы российского посла в Турции Андрея Карлова, которая имеет российское гражданство. Об этом сообщает РИА "Новости", передает УНН.
Отмечается, что следствие выявило связь Мевлюта Мерта Алтинташа с гражданкой России, проживающей в настоящее время в Москве. Некоторое время женщина провела в Анкаре, и у нее был роман с преступником. Она уехала из Турции до покушения на А.Карлова.
Издание сообщает, что российские следственные органы нашли женщину и вызвали ее на допрос, на котором она подтвердила, что некоторое время поддерживала отношения с М.Алтинташем.
Напомним, посол Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападение совершил сотрудник полиции М.Алтинташ, он был убит местными силами безопасности. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма", убийство расследует группа из российских и турецких специалистов.
Как сообщал УНН, в Турции расследуют возможную связь убийцы посла РФ с причастными к попытке путча.