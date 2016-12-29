У справі про вбивство російського посла в Туреччині фігурує громадянка РФ – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Слідчі в Москві допитали подругу вбивці російського посла в Туреччині Андрія Карлова, яка має російське громадянство. Про це повідомляє РІА "Новости", передає УНН.
Зазначається, що слідство виявило зв’язок Мевлюта Мерта Алтинташа з громадянкою Росії, яка проживає в даний час в Москві. Деякий час жінка провела в Анкарі, і у неї був роман із злочинцем. Вона поїхала з Туреччини до замаху на А.Карлова.
Видання повідомляє, що російські слідчі органи знайшли жінку і викликали її на допит, на якому вона підтвердила, що деякий час підтримувала стосунки з М.Алтинташем.
Нагадаємо, посол Андрій Карлов був застрелений 19 грудня під час виступу на відкритті фотовиставки в Анкарі. Напад виконав співробітник поліції М.Алтинташ, він був убитий місцевими силами безпеки. Слідчий комітет порушив кримінальну справу за статтею “Акт міжнародного тероризму”, вбивство розслідує група з російських і турецьких фахівців.
Як повідомляв УНН, у Туреччині розслідують ймовірний зв’язок убивці посла РФ з причетними до спроби путчу.