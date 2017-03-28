В деле "Агрейна" следователи получили доступ к банковской тайне оффшорных компаний холдинга

"Раскрыть банковскую тайну и предоставить прокурору... и следователю ... и лицам, действующим по их поручению, временный доступ к оригиналам документов в АБ "Пивденный", код банка 328209, составляющих охраняемую законом тайну, с правом их изъятия, по компании Fosana Investments Limited (Кипр), код НЕ 160932: содержащие данные о заключении договора банковского депозита от 30.06.2006 и открытие депозитного счета № 2615541463302 и/или других счетов по такому договору, которые содержат данные о заключении договора залога имущественных прав на получение денежных средств по договору банковского депозита от 30.06.2006.

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Документов в отношении лиц, принимавших участие в заключении таких договоров и открытии счетов, лиц, имеющих право распоряжаться указанными счетами по доверенности по открытию и функционированию указанных счетов, выписок по счетам, распечаток движений средств по ним (в том числе и в электронном виде) за период с момента их открытия по настоящее время, с указанием назначения платежей, контрагентов, расчетных счетов последних и банковских учреждений в которых открыты их счета, приходных и расходных кассовых ордеров, Платежных поручений (в том числе и электронных платежных поручений), денежных чеков, подтверждающих снятие и внесение денежных средств на эти счета, других документов по распоряжению, снятие денежных средств с указанных счетов; сведений о IP-адресах, с которых осуществлялись операции по указанным счетам в системе "клиент-банк", - говорится в постановлении суда.

Как сообщал УНН, МВД объявило Павла Овчаренко в розыск.

По данным СМИ, он причастен к завладению имуществом холдинга "Агрейн" путем изменения структуры его управления.

На сайте МВД при этом отмечается, что П.Овчаренко скрывается от правоохранительных органов Украины с апреля 2015 года и обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины (присвоение или растрата чужого имущества совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).

Также напомним, Апелляционный суд Киева оставил под арестом имущество одного из подозреваемых по делу "Агрейна".