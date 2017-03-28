У справі “Агрейну” слідчі отримали доступ до банківських таємниць офшорних компаній холдингу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Дніпровський районний суд міста Києва за клопотанням слідчого у рамках розслідування кримінального провадження щодо службових осіб “Агрейн”, надав дозвіл слідчим на розкриття банківських таємниць офшорних компаній агрохолдингу, передає УНН з посиланням на відповідну ухвалу суду.
“Розкрити банківську таємницю та надати прокурору...і слідчому ... та особам, які діють за їх дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів в АБ “Південний”, код банку 328209, що становлять охоронювану законом таємницю, із правом їх вилучення, щодо компанії Fosana Investments Limited (Кіпр), код НЕ 160932: які містять дані про укладення договору банківського депозиту від 30.06.2006 та відкриття депозитного рахунку № 2615541463302 та/або інших рахунків за таким договором, які містять дані про укладення договору застави майнових прав на отримання грошових коштів за договором банківського депозиту від 30.06.2006.
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Документів стосовно осіб, які приймали участь в укладенні таких договорів та відкритті рахунків, осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками по довіреностям щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, виписок по рахункам, роздруківок рухів коштів по ним (в тому числі і в електронному вигляді) за період з моменту їх відкриття по теперішній час, із зазначенням призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень (в тому числі і електронних платіжних доручень), грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на ці рахунки, інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків; відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювались операції по вказаних рахунках у системі “клієнт-банк”, — йдеться в ухвалі суду.
Як повідомляв УНН, МВС оголосило Павла Овчаренка у розшук.
За даними ЗМІ, він причетний до заволодіння майном холдингу “Агрейн” шляхом зміни структури його управління.
На сайті МВС при цьому зазначається, що П.Овчаренко переховується від правоохоронних органів України із квітня 2015 року та звинувачується у вчиненні злочину передбаченого ч.5 ст. 191 КК України (привласнення чи розтрата чужого майна вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).
Також нагадаємо, Апеляційний суд Києва залишив під арештом майно одного з підозрюваних у справі “Агрейну”.