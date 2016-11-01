В споре между АМКУ и операторами рынка топлива точку должен поставить суд - Д.Марунич

По его словам, комментировать суть принятого решения АМКУ против ведущих АЗС и размеры определенных штрафе, в частности, без доступа к первичной информации, трудно.

Вместе с тем, стоит дождаться судебных решений по делу, учитывая, что о намерениях идти путем исков заявили уже несколько известных сетей.

"Если у операторов рынка есть основания судиться, они считают, что их несправедливо обвиняют или штрафуют, пусть подают в суд и вероятно, мы сможем увидеть успешные результаты. Но не имея доступа к первичной информации, мне трудно делать какие-то выводы.

Государство часто говорила, что на рыке есть заговор , это далеко не первая такая история и часто они просто не доходили до так называемого логического завершения, а здесь они дошли ... Но я повторюсь, что если будут судебные иски и операторы или отдельные операторы докажут , что обвинения несправедливы, то ситуация внешне может уже совсем по другому выглядеть ", - сказал он.

Напомним, как сообщал УНН, АМКУ оштрафовал нефтетрейдеров на 204 млн 325 тыс 103 грн. за согласованные действия на рынке.

В ОККО и WOG завили, что будут оспаривать решение АМКУ в суд.

Также напомним, по словам Л.Косянчука, АМКУ оштрафовал тех легальных игроков рынка, деятельность которых была максимально прозрачной и понятной .

В сеть АЗС "Параллель" по этому поводу отметили, что выборочные санкции со стороны АМКУ по "бензиновому делу" приведут к ухудшению бизнес-климата в стране .