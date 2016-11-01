У спорі між АМКУ та операторами ринку пального крапку має поставити суд - Д.Марунич
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Якщо оператори ринку пального в суді доведуть свою правоту у спорі щодо штрафних санкцій АМКУ, то ситуація кардинально зміниться. Говорити про “змову” та антиконкуренті дії збоку трейдерів Антимонопольному комітету вже більше буде не з руки. Про це у коментарі УНН зазначив експерт Дмитро Марунич.
За його словами, коментувати суть прийнятого рішення АМКУ проти провідних АЗС та розміри визначених штрафі, зокрема, без доступу до первинної інформації, важко.
Разом з тим, варто дочекатися судових рішень по справі, враховуючі, що про наміри йти шляхом позовів заявили вже декілька відомих мереж.
“Якщо у операторів ринку дійсно є підстави позиватися, вони вважають що їх несправедливо звинувачують чи штрафують, то хай позиваються до суду і ймовірно, ми зможемо побачити успішні результати. Але не маючі доступу до первинної інформації, мені важко робити якісь висновки.
Держава часто говорила, що на рику є змови, це далеко не паша така історія і часто вони просто не доходили до так званого логічного завершення, а тут вони дійшли... Але я повторюся, що якщо будуть судові позови і оператори чи окремі оператори доведуть, що звинувачення несправедливі, то ситуація зовні може вже зовсім по іншому виглядати”, — сказав він.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, АМКУ оштрафував нафтотрейдерів на 204 млн 325 тис 103 грн. за узгоджені дії на ринку.
В ОККО та WOG завили, що оскаржуватимуть рішення АМКУ до суду.
Також нагадаємо, за словами Л.Косянчука, АМКУ оштрафував тих легальних гравців ринку, діяльність яких є максимально прозорою і зрозумілою.
У мережа АЗС “Паралель” з цього приводу зазначили, що вибіркові санкції з боку АМКУ у “бензиновій справі” призведуть до погіршення бізнес-клімату в країні.