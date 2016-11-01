У спорі між АМКУ та операторами ринку пального крапку має поставити суд - Д.Марунич

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Якщо оператори ринку пального в суді доведуть свою правоту у спорі щодо штрафних санкцій АМКУ, то ситуація кардинально зміниться. Говорити про “змову” та антиконкуренті дії збоку трейдерів Антимонопольному комітету вже більше буде не з руки. Про це у коментарі УНН зазначив експерт Дмитро Марунич.