В соцсетях набирает популярность хэштег, посвященный настроению Мелании Трамп

Отмечается, что после инаугурации Д.Трампа в пятницу, в социальных сетях появилась серия фото, видео и Gif-картинок, которые показывают, что М.Трамп, по мнению издания, "так же положительно настроена на вступление мужа на пост президента, как и 48,2 процента американцев, которые проголосовали за Х.Клинтон".

Как следствие, в сети появился хэштег #FreeMelania и #SadMelania и стал очень популярным среди пользователей.

this makes me really sad, i genuinely feel bad for her. he does not appreciate her and she does not seem happy at all pic.twitter.com/PPpxHMFUXR

- Sensitive snowflake (@hydroponicjuan) 22 января 2017