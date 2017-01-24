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В соцсетях набирает популярность хэштег, посвященный настроению Мелании Трамп

Киев • УНН

 • 20456 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. В социальных сетях набирает популярность хэштег #SadMelania, посвященный жене президента США Дональда Трампа Мелании, передает УНН со ссылкой на Mashable.

Отмечается, что после инаугурации Д.Трампа в пятницу, в социальных сетях появилась серия фото, видео и Gif-картинок, которые показывают, что М.Трамп, по мнению издания, "так же положительно настроена на вступление мужа на пост президента, как и 48,2 процента американцев, которые проголосовали за Х.Клинтон".

Как следствие, в сети появился хэштег #FreeMelania и #SadMelania и стал очень популярным среди пользователей.

this makes me really sad, i genuinely feel bad for her. he does not appreciate her and she does not seem happy at all pic.twitter.com/PPpxHMFUXR

- Sensitive snowflake (@hydroponicjuan) 22 января 2017

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