У соцмережах набирає популярності хештег, присвячений настрою Меланії Трамп

Зазначається, що після інавгурації Д.Трампа у п’ятницю, у соціальних мережах з'явилася серія фото, відео та Gif-картинок, які показують, що М.Трамп, на думку видання, “так само позитивно налаштована на вступ чоловіка на пост президента, як і 48,2 відсотки американців, які проголосували за Х.Клінтон”.

Як наслідок, у мережі з’явився хештег #FreeMelania і #SadMelania та став дуже популярним серед користувачів.

this makes me really sad, i genuinely feel bad for her. he doesn't appreciate her and she doesn't seem happy at all pic.twitter.com/PPpxHMFUXR

— sensitive snowflake (@hydroponicjuan) 22 січня 2017 р.