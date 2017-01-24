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У соцмережах набирає популярності хештег, присвячений настрою Меланії Трамп

У соцмережах набирає популярності хештег, присвячений настрою Меланії Трамп

Київ • УНН

 • 20456 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. У соціальних мережах набирає популярність хештег #SadMelania, присвячений дружині президента США Дональда Трампа Меланії, передає УНН з посиланням на Mashable.

Зазначається, що після інавгурації Д.Трампа у п’ятницю, у соціальних мережах з'явилася серія фото, відео та Gif-картинок, які показують, що М.Трамп, на думку видання, “так само позитивно налаштована на вступ чоловіка на пост президента, як і 48,2 відсотки американців, які проголосували за Х.Клінтон”.

Як наслідок, у мережі з’явився хештег #FreeMelania і #SadMelania та став дуже популярним серед користувачів.

this makes me really sad, i genuinely feel bad for her. he doesn't appreciate her and she doesn't seem happy at all pic.twitter.com/PPpxHMFUXR

— sensitive snowflake (@hydroponicjuan) 22 січня 2017 р.

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