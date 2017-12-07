В Соломенском суде ответили САП относительно "саботажа" по делу Онищенко
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Соломенском районном суде Киева опровергли информацию Специализированной антикоррупционной прокуратуры о якобы "саботаже" в так называемом "газовому делу" народного депутата Александра Онищенко, передает УНН со ссылкой сообщение пресс-службы суда.
"Следует отметить, что содержание изложенной информации на официальной странице САП в социальной сети "Facebook" очередной раз свидетельствует о том, что антикоррупционные органы не могут смириться с имеющейся у судей другой точки зрения, чем их, что и является следствием их обращений в Высший совет правосудия по дисциплинарным жалобами на судей Соломенского районного суда г. Киева в связи с принятыми ими процессуальными решениями, которые противоречат позиции САП", - отметили в суде.
В сообщении отмечается, что порядок обжалования процессуального решения следственного судьи определен уголовным процессуальным законодательством, и не может сводиться к выяснению отношений с судом и отдельными судьями в плоскости социальной сети.
Также в суде объяснили, что отложения ходатайства САП относительно заочного следствия по делу Онищенко на 16 января 2018 из-за неявки на судебное заседание прокурора САП и других участников процесса, а дата следующего заседания была определена следственным судьей с учетом ранее назначенных дел и заблаговременно запланированного отпуска председательствующего по делу судьи.
Как сообщал УНН, САП сообщила о саботаже судом "газового дела" Александра Онищенко.