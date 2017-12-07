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У Солом’янському суді відповіли САП щодо “саботажу” у справі Онищенка

У Солом’янському суді відповіли САП щодо “саботажу” у справі Онищенка

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. У Солом’янському районному суді Києва спростували інформацію Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про нібито “саботаж” у так званій “газовій справі” народного депутата Олександра Онищенка, передає УНН з посиланням повідомлення прес-служби суду.

“Слід зазначити, що зміст викладеної інформації на офіційній сторінці САП в соціальній мережі „Facebook“ черговий раз свідчить про те, що антикорупційні органи не можуть змиритися з наявною у суддів іншої точки зору, ніж їхня, що і є наслідком їх звернень до Вищої ради правосуддя з дисциплінарними скаргами на суддів Солом’янського районного суду м. Києва в зв’язку з прийнятими ними процесуальних рішень, які суперечать позиції САП”, — наголосили у суді.

У повідомленні зазначається, що порядок оскарження процесуального рішення слідчого судді визначено кримінальним процесуальним законодавством, і не може зводитися до з’ясування стосунків із судом та окремими суддями в площині соціальної мережі.

Також у суді пояснили, що відкладення клопотання САП щодо заочного слідства у справі Онищенка на 16 січня 2018 року через неявку у судове засідання прокурора САП та інших учасників процесу, а дата наступного засідання була визначена слідчим суддею з урахуванням раніше призначених справ та завчасно запланованої відпустки головуючого у справі судді.

Як повідомляв УНН, САП повідомила про саботаж судом “газової справи” Олександра Онищенка. 

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