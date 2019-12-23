В Сквире полицейский пытался покончить с собой

Лейтенант полиции (мужчина 1998 года рождения) находился на суточном дежурстве. Около 21 часа 22 декабря он ушел в служебный кабинет, где выстрелил себе в голову из табельного оружия.

Коллеги, услышав выстрел, мгновенно вызвали скорую. Лейтенант был госпитализирован в больницу с огнестрельным ранением головы.

Начато досудебное расследование. Обстоятельства и мотивы происшествия устанавливаются.

Напомним, в Одесской области мужчина выпрыгнул с окна седьмого этажа.