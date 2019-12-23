У Сквирі поліцейський намагався покінчити з собою
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. У Сквирі Київської області поліцейський вчинив спробу самогубства. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Лейтенант поліції (чоловік 1998 року народження) перебував на добовому чергуванні. Близько 21 години 22 грудня він пішов до службового кабінету, де вистрелив собі в голову з табельної зброї.
Колеги, почувши постріл, миттєво викликали швидку. Лейтенант був госпіталізований до лікарні з вогнепальним пораненням голови.
Розпочато досудове розслідування. Обставини та мотиви події встановлюються.
Нагадаємо, на Одещині чоловік вистрибнув із вікна сьомого поверху.