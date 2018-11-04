В Сирии заявили о 15 жертвах авиаудара возглавляемой США коалиции

"Коалиция под руководством США в субботу (3 ноября - ред.) начала новую агрессию на сирийских территориях под предлогом борьбы с "Исламским государством", бомбардируя жилые дома в городе Хаджин в провинции Дайр-эз-Заур, убив и ранив десятки мирных жителей. По словам источников, агрессия коалиции унесла жизни 15 гражданских лиц и оставила ранеными других, большинство из которых - женщины и дети, жившие в домах вблизи мечетей Халеда ибн аль-Валида", - отмечает агентство.

По данным местных источников, на которые ссылается SANA, авиаудар коалиции в жилом районе города стал одним из самых сильных за последние месяцы. Агентство также сообщило, что Хаджин, который подвергся бомбардировке, расположен в 110 км к востоку от города Дайр-эз-Заур, что на правом берегу Евфрата.

При этом издание также уточнило, что удары по районам в Хаджине со стороны возглавляемой США коалиции начались еще 29 октября.

Напомним, в конце октября УНН сообщал, что в результате нападения боевиков группировки "Исламское государство" погиб 41 боец "Демократических сил Сирии" - военного альянса сирийской оппозиции, который поддерживают США.