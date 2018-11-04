У Сирії заявили про 15 жертв авіаудару очолюваної США коаліції

"Коаліція під керівництвом США в суботу (3 листопада – ред.) почала нову агресію на сирійських територіях під приводом боротьби з "Ісламською державою", бомбардуючи житлові будинки у місті Хаджін у провінції Дайр-ез-Заур, вбивши та поранивши десятки мирних жителів. За словами джерел, агресія коаліції забрала життя 15 цивільних осіб та залишила пораненими інших, більшість з яких - жінки та діти, які жилиу будинках поблизу мечетей Халеда Ібн аль-Валіда", - зазначає агентство.

За даними місцевих джерел, на які посилається SANA, авіаудар коаліції у житловому районі міста став одним із найсильніших за останні місяці. Агентство також повідомило, що Хаджін, який зазнав бомбардування, розташований за 110 км на схід від міста Дайр-ез-Заур, що на правому березі Євфрату.

При цьому видання також уточнило, що удари по районах у Хаджіні з боку очолюваної США коаліції почались ще 29 жовтня.

Нагадаємо, наприкінці жовтня УНН повідомляв, що внаслідок нападу бойовиків угрупування “Ісламська держава” загинув 41 боєць “Демократичних сил Сирії” — військового альянсу сирійської опозиції, який підтримують США.