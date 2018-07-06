В Сирии начала воевать новая российская ПГК
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. В Сирии по крайней мере с весны 2018 воюет российская частная военная компания под названием “Патриот”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Meduza.
Источники российского оппозиционного телеканала “Дождя”, на который позилаеться Meduza, связывают частную военную компанию с Минобороны РФ; в ее рядах якобы присутствуют в том числе военные, которые до сих пор служат в ведомстве.
“Офицер Минобороны, сравнивая новую ПВК с „группой Вагнера“, отметил, что в „Патриоте“ больше платят и лучше ставят боевые задачи. <...> Источник в ветеранских структурах рассказал, что „Вагнер“ и „Патриот“ конкурировали за получение контракта, связанного с охраной золотоискателей в Центральноафриканской республике”, — говорится в публикации.
Meduza также отмечает, что в России наемничество является уголовным преступлением. Несмотря на это, согласно многочисленным свидетельствам, в боевых действиях в Сирии на стороне власти участвует так называемая ППК “Вагнер”, которая состоит из граждан России. Эту ПВК связывают с миллиардером Евгением Пригожиным (известный как “повар Путина”), который также считается владельцем “фабрики троллей”.
Напомним, Служба безопасности Украины обнародовала перехвата разговоров в 2014 году между командиром частной военной компании “Вагнер” Дмитрия Уткина с главарем луганских боевиков Игорем Плотницкий.