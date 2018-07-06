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У Сирії почала воювати нова російська ПВК

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 липня. УНН. У Сирії принаймні з весни 2018 року воює російська приватна військова компанія під назвою “Патріот”. Про це повідомляє УНН з посиланням на Meduza.

Джерела російського опозиційного телеканалу “Дождя”, на який позилається Meduza, пов’язують приватну військову компанію з Міноборони РФ; у її рядах нібито є в тому числі військові, які до сих пір служать у відомстві.

“Офіцер Міноборони, порівнюючи нову ПВК з „групою Вагнера“, зазначив, що в „Патріоті“ більше платять і краще ставлять бойові завдання. <...> Співрозмовник у ветеранських структурах розповів, що „Вагнер“ і „Патріот“ конкурували за отримання контракту, пов’язаного з охороною золотошукачів в Центральноафриканській республіці”, — йдеться у публікації.

Meduza також зазначає, що в Росії найманство є кримінальним злочином. Незважаючи на це, згідно з численними свідченнями, у бойових діях у Сирії на боці влади бере участь так звана ПВК “Вагнер”, яка складається з громадян Росії. Цю ПВК пов’язують з мільярдером Євгеном Пригожиним (відомий як “кухар Путіна”), який також вважається власником “фабрики тролів”.

Нагадаємо, Служба безпеки України оприлюднила перехоплення розмов у 2014 році між командиром приватної військової компанії “Вагнер” Дмитра Уткіна з ватажком луганських бойовиків Ігорем Плотницьким.

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