В Силах спецопераций показали, как стреляют их снайперы
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В Силах специальных операций Вооруженных сил Украины провели снайперский турнир, видео которого показали в сети. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ССО.
"Более 400 видеофрагментов, 6 различных камер, 3 суток съемок, 120 часов монтажа... Вашему вниманию представляем видео со Второго снайперского турнира Сил специальных операций ВС Украины", - сообщили в ССО.
Лучшие снайперские пары были награждены денежными сертификатами на 12 000, 8 000, 4 000 гривен, кубками, медалями и особыми подарками.
Напомним, в рамках украинского-американских учений Sea Breeze-2018, которые прошли с 9 по 21 июля, в течение трех дней прошла активная морская фаза. В районе Тендровской косы отрабатывался комплекс мероприятий по высадке десанта: с моря на сушу и с воздуха на палубу судна.
Видео - Командование Сил специальных операций ВС Украины в Facebook