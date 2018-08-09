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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У Силах спецоперацій показали, як стріляють їх снайпери

Київ • УНН

 • 18652 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. У Силах спеціальних операцій Збройних сил України провели снайперський турнір, відео з якого показали у мережі. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ССО.

У Силах спецоперацій показали, як стріляють їх снайпери

"Більше 400 відео фрагментів, 6 різних камер, 3 доби зйомок, 120 годин монтажу... До Вашої уваги представляємо відео з Другого снайперського турніру Сил спеціальних операцій ЗС України", - повідомили в ССО.

Кращі снайперські пари були нагородженні грошовими сертифікатами на 12 000, 8 000, 4 000 гривень, кубками, медалями та особливими подарунками.

Нагадаємо, у рамках українсько-американських навчань Sea Breeze-2018, які пройшли з 9 по 21 липня, протягом трьох днів пройшла активна морська фаза. У районі Тендрівської коси відпрацьовувався комплекс заходів із висадки десанту: з моря на суходіл та з повітря на палубу судна.

Відео - Командування Сил спеціальних операцій ЗС України у Facebook

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