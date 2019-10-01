В Швейцарии создали искусственную кожу, которая передает ощущения из виртуальной реальности
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Швейцарские ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны изобрели устройство, обеспечивающее тактильную связь человека с компьютером. Об этом сообщает УНН со ссылкой на журнал Soft Robotics.
Искусственная кожа из силикона и электродов поможет чувствовать то, что происходит в виртуальной реальности.
Устройство использует систему из датчиков, имитирующих ощупь. Если одеть его на палец, человек сможет почувствовать давление и вибрацию, как-будто прикасается к этому объекту.
Технологию протестировали на пальцах пользователей и продолжают совершенствовать. В дальнейшем ученые планируют создать устойчивый прототип для реабилитационных целей.
Напомним, Huawei представила платформу смешанной реальности Cyberverse.